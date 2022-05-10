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Факты / Украина

Корректировал артобстрелы объекта Укроборонпрома: СБУ задержала агента РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Корректировал артобстрелы объекта Укроборонпрома: СБУ задержала агента РФ

Служба безопасности Украины во вторник, 10 мая, сообщила, что смогла задержать агента, который корректировал артиллерийские обстрелы по объекту Укроборонпрома, а также выманила на подконтрольную территорию коллаборанта, который прятался во временно оккупированном Россией Херсоне.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СБУ.

Кроме того сообщается, что на Николаевщине спецназовцы установили и задержали корректировщика огня, который помог вражеской артиллерии повредить Николаевский бронетанковый завод.

Также на Херсонщине, благодаря спецоперации СБУ, удалось выманить коллаборанта, который информировал оккупантов о функционировании военных и правоохранителей.

В Донецкой области объявили о подозрении в госизмене должностному лицу с Азовстали, которое сдало оккупантам схему подземных тоннелей, где держат оборону защитники Мариуполя.

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