Корректировал артобстрелы объекта Укроборонпрома: СБУ задержала агента РФ

Служба безопасности Украины во вторник, 10 мая, сообщила, что смогла задержать агента, который корректировал артиллерийские обстрелы по объекту Укроборонпрома, а также выманила на подконтрольную территорию коллаборанта, который прятался во временно оккупированном Россией Херсоне.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СБУ.

Кроме того сообщается, что на Николаевщине спецназовцы установили и задержали корректировщика огня, который помог вражеской артиллерии повредить Николаевский бронетанковый завод.

Также на Херсонщине, благодаря спецоперации СБУ, удалось выманить коллаборанта, который информировал оккупантов о функционировании военных и правоохранителей.

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На Сумщине, тем временем, задержан депутат райсовета. Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

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