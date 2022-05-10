Первый полуфинал Евровидения 2022 состоится 10 мая. В этом году он пройдет в Турине (Италия). На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе и Украины, которую представит группа Kalush Orchestra с песней Stefania под шестым номером.

Начало первого полуфинала Евровидения 2022 в 22.00 в киевскому времени. Ведущими грандиозного шоу в Турине будут певица Лаура Паузини, музыкант Мика и телеведущий Алессандро Каттелан.

Онлайн-трансляция Евровидения 2022 будет доступна на Фактах Life.

В этом полуфинале украинцы могут проголосовать за любого участника, кроме Kalush Orchestra, так как страна не может голосовать за своего же представителя. Чтобы отдать голос за понравившегося учатника Евровидения 2022 нужно отправить СМС-сообщение на номер 7576 с номером своего фаворита. Подробнее о том, как голосовать и можно ли отправить СМС-сообщение за Kalush Orchestra, по ссылке.

По телевизору прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале UA: Культура.

Также можно будет смотреть конкурс на онлайн-площадках:

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на официальном Facebook-аккаунте Евровидения;

на сайте Суспільне Культура;

на сайте Суспільне Евровидение.

в Дія.TV на канале UA: КУЛЬТУРА

Специальная трансляция с комментаторской студии будет идти на YouTube-канале Евровидение Украина.

Актуально о Евровидении 2022

Напомним, что второй полуфинал песенного конкурса пройдет 12 мая, а финал — 14 мая. Стоит отметить, что букмекеры прогнозируют победу Kalush Orchestra. По состоянию на 8 мая, их шансы оценивали в 47%, в то время как на втором месте Италия — 11%.