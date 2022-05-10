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Факты / Украина

План РФ – превратить Украину в концлагерь: основатель Азова Белецкий

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
План РФ – превратить Украину в концлагерь: основатель Азова Белецкий

Основатель и первый командир полка Азов Андрей Билецкий в интервью для спецпроекта ICTV Украина на связи заявил о том, что план России – превращение нашей страны в концлагерь.

– Росгвардия отправляла в Китай комиссию для того, чтобы ознакомиться с концепцией цифрового концлагеря и контроля населения. Они об этом всерьез думали еще перед войной и были непосредственно заточены на такой ход событий. То есть их концепцией было разбитие всей Украины на секторы и превращение страны в огромный концлагерь разного уровня жестокости. И поэтому, ведя переговоры, мы должны ясно понимать ту “перспективу”, которую они нам нарисовали, – рассказал он.

По словам Билецкого, в Мариуполе уже существуют сверхжесткие концлагеря. И это не считая СИЗО, наполненного нашими полицейским и проукраинскими активистами.

Кроме того, людей либо заставляют мобилизоваться в армию так называемой ДНР, либо нести трудовую повинность за еду, в том числе собирать трупы. И это проблема не только Мариуполя. Она гораздо шире.

Об Азове как самой элитной боевой единице мира, ее составе, соотношении сил в Мариуполе, использовании химического оружия и передвижных крематориях – говорится в новом интервью проекту Украина на связи. Ведущая Оксана Гутцайт общается с героями нашего времени, держа руку на пульсе событий, беспокоящих каждого.

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Фото: УНИАН

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