Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, посвященный мужеству украинцев во время полномасштабной войны со страной-агрессором Россией.

Видео опубликовано в официальных аккаунтах главы государства в соцсетях. Оно сопровождается хэштегом #BRAVEUKRAINE (дословно – Храбрая Украина).

– Быть смелым – это защищать, спасать, лечить, помогать, снабжать и делать еще множество прекрасных вещей для своих людей и страны. Быть смелым – быть Украиной, — подчеркнул Зеленский в подписи к видео.

Сам ролик начинается словами: Смелость – это обычно о людях.

Далее представлен видеоряд с кадрами, сделанными во время полномасштабной войны в Украине.

На видео можно увидеть момент эвакуации мирных людей с завода Азовсталь в Мариуполе; мужественных украинских военных, защищающих наше государство; сотрудников ГСЧС, которые в столь тяжелое время организуют досуг для детей; пса Патрона, который работает в команде черниговских спасателей и участвует в разминировании территории Украины; кадры эвакуации украинцев, которые убегали от войны и скрывались в бомбоубежищах; кадры разрушений, вызванных жестокими обстрелами войск РФ.

Видеоряд сопровождается надписью: Смелость быть Украиной.

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский учредил почетное отличие За мужество и отвагу. Этим отличием будут чествовать боевые победы Вооруженных сил Украины и других формирований в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.