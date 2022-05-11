В направлении Луцка и Ровно. Беларусь перекидывает танки к границе Украины

Беларусь перебраcывает танки в направлении Пинска.
Это ближайший город к границе Украины. Он расположен в направлении городов Луцк и Ровно.
Также источник публикует видео, на котором транспортируют танки по железнодорожным путям.
Напомним, что ранее сообщалось, что Беларусь массово стягивает войска не только к границам Украины, но и к границам Польши. Также идет расконсервация техники и призыв резервистов в военкоматы.
К тому же, белорусские активисты сообщили, что в направлении украинских границ из Минска двигаются установки Смерч и Точка-У.
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Источник: Инсайдер