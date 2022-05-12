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Факты / Украина

Будет резкая эскалация: почему РФ не спешит присоединять оккупированную Херсонщину

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Будет резкая эскалация: почему РФ не спешит присоединять оккупированную Херсонщину

Советник руководителя Офиса президента объяснил, почему Россия не спешит объявлять о незаконном включении Херсонской области в свой состав.

По его словам, Федеральная служба безопасности и Главное управление разведки России конфликтуют между собой и спорят за украинскую собственность. Так, они делят награбленное имущество, которое вывезли из области.

— Если сейчас объявить аннексию Херсонской области, будет резкая эскалация, резкое обострение санкций, резкие поставки вооружений Украине, и много резких “похлопываний” по щекам и шапке кремлевского режима, — добавил Арестович.

Также, по его мнению, сейчас Россия ставит перед собой задачу выйти на границы Донецкой, Луганской, Херсонской областей. Он говорит, что РФ может попытаться перейти в фазу оппозиционной борьбы, стать в оборону и пытаться накопить войска.

Недавно Арестович оценил вероятность нового вторжения с границы Беларуси в Украину. По его словам, Беларусь проводит плановые учения своей армии, а украинская сторона сейчас не видит никаких признаков подготовки наступления.

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Источник: Фейгин Live 

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