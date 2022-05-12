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Факты / Украина

Был чемпионом Киева по боксу: в боях за Азовсталь в Мариуполе погиб Артем Моша

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Был чемпионом Киева по боксу: в боях за Азовсталь в Мариуполе погиб Артем Моша

11 мая стало известно, что в боях за Азовсталь в Мариуполе погиб Артем Моша. Он профессионально занимался спортом и был чемпионом Киева по боксу.

Трагическим известием о смерти Артема поделилась его мать, Ирина Егорченко. На своей странице в Facebook она также обнародовала фрагмент последней переписки с сыном.

Артем Моша погиб в Мариуполе 8 мая.

— Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, сражался. Ты был очень хорошим сыном. Увидимся, сынок, на небесах.

Мама, которая любит и ждет встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо, — написала мать Артема.

Теплые слова о нем написали сестра Александра-Анна, директор средней школы, где учился Артем, а также представители Федерации бокса и христианской воскресной школы.

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Источник: Ирина Егорченко

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