Ждет встречи с бабушкой: четырехлетнюю Алису из Азовстали забрали родственники

История четырехлетней Алисы, о которой мир узнал из шокирующего видео, снятого на Азовстали в Мариуполе, продолжается. 11 мая девочку к себе на Запад Украины забрал родной дядя.

Хорошей новостью в своем Telegram-канале поделилась уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

— Сегодня в Запорожье, где временно приютили ребенка, приехал его родственник. Сейчас Алиса вместе с дядей направляется в безопасный регион на Западе Украины, — написала она.

По словам Людмилы Денисовой, дальше девочку будет ждать встреча с бабушкой, которая приедет к маленькой внучке из Польши. Именно бабушка станет временным опекуном Алисы.

— Эта история будет иметь счастливое завершение только после освобождения мамы девочки из фильтрационного лагеря и возвращения ее с оккупированной территории, — подытожила Людмила Денисова.

Напомним, четырехлетняя Алиса вместе со своей мамой, которые находились под постоянными обстрелами в бомбоубежище на Азовстали, смогли эвакуироваться.

По дороге их автобус остановили: на глазах Алисы оккупанты вывели ее маму и забрали с собой, узнав, что женщина — медик.

После этого около суток четырехлетняя девочка сама ехала в Запорожье. Там маленькую Алису временно приютила заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

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Журналистам девочка призналась, что мечтает лишь об одном — снова увидеть маму и больше с ней не расставаться.