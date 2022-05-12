Цены на нефть выросли на 5-6% из-за РФ

После двух недель снижений, цена на нефть в среду, 11 мая, резко выросла на фоне возобновившихся опасений по поводу России. Об этом сообщает CNN.

Как уточняется, в США нефть подскочила сразу на 6,3% – до 105,97 доллара за баррель на недавних торгах.

Нефть Brent, мировой эталон, подорожала на 5,2% до 107,75 доллара за баррель.

Как уточняется, колебание цены происходит на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении поставок российских энергоресурсов в Европу.

Тем временем американская нефть упала в цене на 9% по сравнению с предыдущими двумя днями, завершив вторник на уровне 99,76 доллара за баррель.

Волатильность возникает по мере того, как цены на заправках продолжают расти, способствуя высокой инфляции, охватившей экономику США.