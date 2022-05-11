Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 11 мая 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

05:00 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

05:09 87/88 Ковель – Запорожье-1

05:28 85/86 Винница – Запорожье-1

06:23 796/795 Днепр – Лозовая

06:40 42/41 Львов – Днепр

09:02 176/175 Днепр – Александрия

09:27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1

14:26 41/42 Днепр – Львов

16:39 4/3 Запорожье-1 – Львов

17:00 797 Днепр – Львов

17:30 232/231 Днепр – Львов

20:24 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий

20:24 176/175 Каменское-Пассажирская — Жмеринка

21:26 86/85 Запорожье-1 Львов

21:36 88/87 Днепр — Синельниково-1

21:57 92/91 Пятихатки — Одесса-Главная

23:26 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пасс

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.