Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 11 мая 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева:

22:47 46/45 Лозовая – Ужгород

График движения поездов, которые 11 мая курсируют из Киева за границу:

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

График движения платных поездов, курсирующих 11 мая из Киева:

03:18 21/22 Киев-Пас – Львов

06:30 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий

06:30 176/175Каменское-Пассажирская — Жмеринка

06:59 1/2 Миргород – Харьков-Пасс

07:20 786/785 Киев-Пасс – Шостка

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пасс — Ровно

14:20 45/46 Ужгород – Лозовая

14:25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

15:02 55/56 Фастов — Львов

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

17:00 705/706 Киев-Пасс – Пшемысль

17:12 13/14 Киев-Пасс — Солотвино 1

17:42 790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 43/44 Славута 1 – Ивано-Франковск

19:48 95/96 Киев-Пас – Ворохта

20:05 29/30 Киев-Пас – Ужгород

20:12 49/50 Казатин – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:2876/75 Киев-Пасс – Кривой Рог

21:54 164/163 — Киев-Пасс — Харьков-Пасс

22:22 7/8 Киев-Пас – Тернополь22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

22:54 23/24 Ковель – Киев-Пасс

23:05 176/175 Днепр – Александрия

23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Фото: Укрзализныця