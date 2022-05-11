На 77-е сутки полномасштабной войны наибольшая активность российских захватчиков наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 11.05.2022
На Слобожанском направлении враг пытается всячески помешать дальнейшему продвижению украинских войск в сторону границы и разведывает позиции подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от Харькова.
Покрывают огнем украинских военных россияне и на Изюмском направлении.
На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступление, чтобы взять под полный контроль Рубежное, а также захватить Лиман и Северодонецк.
При поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии армия РФ не перестает идти штурмом на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.
В Мариуполе враг блокирует подразделения ВСУ в районе завода Азовсталь, открывая огонь из артиллерии, танков и нанося ракетно-бомбовые удары.
На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения россиян пытаются улучшить свое тактическое положение.
На Николаевском направлении враг обстреливает позиции украинских защитников и применяет комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы подавить каналы радиосвязи.
Под артиллерийским огнем врага находятся украинские подразделения и на Криворожском направлении.
Чтобы закрепиться на захваченной территории, армия РФ создает новые позиции в районах населенных пунктов Брускинское и Великая Александровка.
На Таврическом направлении, чтобы сковать действия подразделений Сил обороны, россияне предпринимают демонстративные действия, совершенствуют инженерное оборудование своих позиций и пополняют запасы.
Напряженной остается ситуация в Приднестровском регионе Молдовы на Бессарабском направлении. Там подразделения оперативной группы российских войск и дальше находятся в полной боевой готовности.
На Волынском, Полесском и Северском направлении ситуация на протяжении суток существенных изменений не претерпела.
Армия РФ продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины ракетно-бомбовыми ударами и артиллерийскими обстрелами.
В ответ авиация Воздушных сил наносит огневые удары с воздуха и поддерживает боевые действия украинских войск.
Подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск за сутки поразили четыре беспилотника типа Орлан-10.
А одна из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила вертолет Ми-24.
Тем временем украинские военные только на территории Донецкой и Луганской областей в течение 10 мая отбили 12 атак врага, уничтожив:
- 12 танков,
- четыре артиллерийские системы,
- 19 единиц боевой бронированной техники,
- семь автомобилей,
- две единицы специальной инженерной техники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 77-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW