На 77-е сутки полномасштабной войны наибольшая активность российских захватчиков наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 11.05.2022

На Слобожанском направлении враг пытается всячески помешать дальнейшему продвижению украинских войск в сторону границы и разведывает позиции подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от Харькова.

Покрывают огнем украинских военных россияне и на Изюмском направлении.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступление, чтобы взять под полный контроль Рубежное, а также захватить Лиман и Северодонецк.

При поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии армия РФ не перестает идти штурмом на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.

Сейчас смотрят

В Мариуполе враг блокирует подразделения ВСУ в районе завода Азовсталь, открывая огонь из артиллерии, танков и нанося ракетно-бомбовые удары.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения россиян пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении враг обстреливает позиции украинских защитников и применяет комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы подавить каналы радиосвязи.

Под артиллерийским огнем врага находятся украинские подразделения и на Криворожском направлении.

Чтобы закрепиться на захваченной территории, армия РФ создает новые позиции в районах населенных пунктов Брускинское и Великая Александровка.

На Таврическом направлении, чтобы сковать действия подразделений Сил обороны, россияне предпринимают демонстративные действия, совершенствуют инженерное оборудование своих позиций и пополняют запасы.

Напряженной остается ситуация в Приднестровском регионе Молдовы на Бессарабском направлении. Там подразделения оперативной группы российских войск и дальше находятся в полной боевой готовности.

На Волынском, Полесском и Северском направлении ситуация на протяжении суток существенных изменений не претерпела.

Армия РФ продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины ракетно-бомбовыми ударами и артиллерийскими обстрелами.

В ответ авиация Воздушных сил наносит огневые удары с воздуха и поддерживает боевые действия украинских войск.

Подразделения противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск за сутки поразили четыре беспилотника типа Орлан-10.

А одна из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила вертолет Ми-24.

Тем временем украинские военные только на территории Донецкой и Луганской областей в течение 10 мая отбили 12 атак врага, уничтожив:

12 танков,

четыре артиллерийские системы,

19 единиц боевой бронированной техники,

семь автомобилей,

две единицы специальной инженерной техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 77-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW