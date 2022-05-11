Российские войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне, самая большая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 мая.

По его данным, на Донбассе россияне пытаются получить полный контроль над Рубежным, а также наступать в направлении Лимана, Курахово и Новопавловки.

– На Бахмутском направлении с целью подготовки наступления российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковку Луганской области, успеха не имел, – говорят в Генштабе.

Врагу также не удается взять под контроль Азовсталь в Мариуполе, поэтому он продолжает наносить по заводу артиллерийские и авиационные удары.

В Харьковской области оккупанты перешли к обороне. Кроме того, здесь ВСУ освободили сегодня населенный пункт Питомник.

На территории Брестской и Гомельской областей Беларуси, то есть вдоль границы с Украиной, РФ продолжает укреплять оборонные позиции, проводятся сборы с привлечением военнообязанных запаса.

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Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ удалось остановить наступление армии РФ, а в некоторых направлениях враг перешел к обороне.

В частности, после неудачной попытки оцепить Харьков российские войска перешли к обороне, похожая ситуация и на Изюмском направлении, поэтому враг сейчас перебрасывает свои силы на Луганское направление.