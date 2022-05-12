Жительница южноукраинского города Херсона утверждает, что улицы города выглядят как во время “зомби-апокалипсиса” после того, как его оккупировали российские войска.

Об этом она сказала в интервью CNN, опубликованном 11 мая.

Она уточнила, что российское полномасштабное вторжение, начавшееся 24 февраля, нанесло ей ей физический и психологический урон.

– Вы видите все эти пустые полки в магазинах, вы видите всех этих вооруженных людей, которые выходят, чтобы просто пройти мимо вас, по улице, и это ужасно, потому что они повсюду в городе. Так что это тяжело, – описала она.

Жительница также поделилась, что боится российских солдат, которые патрулируют город, и что никто из ее знакомых не хочет быть частью России.

– Я не знаю ни одного человека, который хотел бы присоединиться к временно оккупированному Россией Крыму как к части РФ. Я не знаю ни одного такого человека в Херсоне… они не хотят быть частью Российской Федерации; они видели, что сделали россияне, – заявила она.

По словам этой женщины, многие люди уехали из города, и он пустует уже после 15.00.

– Похоже на зомби-апокалипсис, здесь никого нет. Утром много людей, а сейчас я вижу, что наш город просто медленно умирает, к сожалению, – сказала она.

Жительница Херсона рассказала CNN, что хочет покинуть город, как и многие ее друзья, но это очень сложно, потому что сейчас нет официальных эвакуационных коридоров, а также в городе находятся десятков российских блокпостов. Кроме того, городской железнодорожный вокзал не работает с тех пор, как россияне захватили город, и теперь российские войска используют его в качестве базы.

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