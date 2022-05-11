Российские захватчики нанесли ракетный удар в Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен с вражеского самолета.

— “Прилет” в Карловской общине по объекту инфраструктуры. Спасатели тушат пожар, — отметил Лунин.

В то же время детали о разрушениях и пострадавших пока выясняются.

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