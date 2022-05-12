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Факты / Украина

Россияне саботируют приказы и не хотят идти в мясорубку в Украине – Ким

Анастасия Гевко, редактор ленты
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что россияне массово саботируют приказы своего руководства, не желая идти в мясорубку в этой войне.

– Безумно рад за Харьковское направление. Гонит наше славное ВСУ российских оккупантов за поребрик. Ждем подкрепление и на наше направление. Сейчас массовое явление – россияне саботируют приказы, не хотят идти в мясорубку, что логично. Ломают свою технику. Поддерживаю абсолютно. Для них это ситуация win-win – и не умер, и преступный приказ не выполнил, – рассказал Ким в видеообращении в среду, 11 мая.

Он также сообщил, что написал письмо легиону Свобода России, борющемуся против Путина, и ждет ответа. 

Фото: Віталій Кім

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