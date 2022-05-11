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Факты / Мир

Украина восстановила контроль на 1200 км участка границы – пограничники

Анастасия Гевко, редактор ленты
Прикордонники

Директор департамента охраны государственной границы АДПСУ Леонид Баран сообщил, что украинским пограничникам совместно с силами безопасности и обороны удалось восстановить контроль над 1200 км участка украинской границы, две трети из которых – с Россией. 

– Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ. Однако опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по подробной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты, – сообщил Леонид Баран во время пресс-конференции в среду, 11 мая.

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Фото: МВД

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