Украина восстановила контроль на 1200 км участка границы – пограничники

Директор департамента охраны государственной границы АДПСУ Леонид Баран сообщил, что украинским пограничникам совместно с силами безопасности и обороны удалось восстановить контроль над 1200 км участка украинской границы, две трети из которых – с Россией.

– Госпогранслужба в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ. Однако опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по подробной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты, – сообщил Леонид Баран во время пресс-конференции в среду, 11 мая.