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Факты / Украина

Зеленский – французским студентам: война закончится, когда РФ вернет нам право жить

Анастасия Гевко, редактор ленты
Зеленский – французским студентам: война закончится, когда РФ вернет нам право жить

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 мая, заявил на выступлении перед студентами французских университетов, что война закончится тогда, когда Россия вернет Украине право на жизнь.

– Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего, нужно только свое. Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю. Мы хотим вернуть свою землю, потому что с этим связана наша история. Мы хотим вернуть наших людей. Хотим вернуть мир и свободу в наше государство. А главное – право. Право выбора: где жить, в каком городе, за какие деньги работать, рожать детей, сколько рожать детей. Человек получил это право от Бога и родителей, и человек должен распоряжаться этой жизнью, – сказал Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что Российская Федерация медленно занималась оккупацией всех прав Украинцев – от права выбора и права на землю, до права на жизнь.

– Так вот, когда Россия вернет наш выбор, вернет нам право жить – самое главное право, которое, как я считаю, есть у человечества… пока она не собирается этого делать. Нужно бороться за это право. И в этом звучит алогизм: мы боремся за свое право на жизнь, теряя нашу жизнь. Но это ради будущего, ради наших детей. И потому, когда мы все вернем, что нам принадлежит, мы закончим эту войну, – подчеркнул он.

Президент утверждает, что особенно важно посадить РФ за стол переговоров так, чтобы она поняла необратимость наказания и большую ошибочность своих действий, которые приведут к катастрофическому будущему для всей российской культуры, сознательности и самого государства.

– Но это было их решение, решение их лидера и политического сообщества, – резюмировал Зеленский.

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