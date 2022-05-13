Очереди за горючим на АЗС могут исчезнуть в конце мая-начале июня.

Такой прогноз в эфире национального телемарафона дал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его мнению, нужно две-три недели, чтобы расширить логистические маршруты, что приведет к стабилизации ситуации с топливом и очередями за горючим.

— Я надеюсь, что через две-три недели хотя бы ускорится поставка топлива, которое уже куплено. У нас уже очень многие компании закупили более чем на $200 млн горючего, которое уже месяц не могут привезти. Оно лежит в портах, оно лежит на НПЗ, его просто не могут довезти, – сказал он.

Сергей Куюн считает, что государственная регуляция цен на топливо содержит достаточную норму прибыли для розничных сетей.

— Если ты будешь пытаться ставить наценку в 25 или 30 грн за литр, то все будут торговаться именно так. Поэтому если правительство будет вводить госрегулирование, если оно ставит целью защитить людей от этих злоупотреблений, то оно должно наказывать за это, оно должно контролировать, чтобы этого не было, — считает эксперт.

Сергей Куюн считает, что те, кто спекулирует на ценах горючего, быстро снизят наценки на горючее, когда увидят реальные виды наказания за такие спекуляции.

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Директор Консалтгруппы А-95 считает, что дефицит горючего способствует расцвету теневого рынка топлива, причиной чего может стать низкое качество горючего.

По мнению Сергея Куюна о возобновлении производства топлива речь пока не идет, потому что российские ракеты ежедневно могут разрушить любой завод или топливное хранилище, как это произошло 12 мая в Кременчуге.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказывала, что дефицит горючего создается из-за давления на рынке горючего, потому что у людей желание купить как можно больше и запастись.