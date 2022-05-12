Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 12 мая 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Днепра
- 05.00 38/37 Киев-Пас – Запорожье-1
- 05.09 87/88 Ковель – Запорожье-1
- 05.28 85/86 Винница – Запорожье-1
- 06.23 796/795 Днепр – Лозовая
- 06.40 42/41 Львов – Днепр
- 09.02 176/175 Днепр – Александрия
- 09.27 5/6 Ивано-Франковск – Запорожье-1
- 14.26 41/42 Днепр – Львов
- 16.39 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17.00 797 Днепр – Львов
- 17.30 232/231 Днепр – Львов
- 20.24 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий
- 20.24 176/175 Каменское-Пас — Жмеринка
- 21.26 86/85 Запорожье-1 Львов
- 21.36 88/87 Днепр — Синельниково-1
- 21.57 92/91 Пятихатки — Одесса-Главная
- 23.26 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пас
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
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