12 мая российские военные не оставляют намерений установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Карта боевых действий в Украине на 12.05.2022

На Слобожанском направлении враг перегруппировывает войска, чтобы помешать дальнейшему продвижению украинских защитников в сторону государственной границы.

Кроме того, к северу от Харькова обстреливают из артиллерии подразделения Вооруженных сил Украины, чтобы нанести им потери в живой силе, вооружении и военной технике.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку, чтобы возобновить наступление на Барвенково и Славянск.

Для доукомплектования пострадавших подразделений враг переместил около 300 единиц вооружения и военной техники.

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Пытаются начать наступление подразделения армии РФ и на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Основной задачей у них остается установление полного контроля над Рубежным, а также захват Лимана и Северодонецка.

Чтобы ввести основные силы для наступления, россияне форсировали реку Северский Донец на Лиманском направлении. Продолжаются бои в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.

В направлении Кременной захватчики перебросили из РФ технику понтонно-мостового парка, чтобы преодолеть водное препятствие.

На Северодонецком направлении оккупационные войска имеют частичный успех при наступлении в сторону Кудряшевки и Северодонецка.

На Бахмутском направлении враг идет штурмом в сторону Первомайска и Камышевахи, а на Авдеевском – в сторону Новобахмутовки и Новокалинового.

Наступает враг на направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка.

В Мариуполе россияне регулярными авиаударами пытаются уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь.

Между тем, в течение 11 мая только на территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины отбили девять атак врага, уничтожив:

восемь танков,

шесть единиц боевой бронированной техники,

пять автомобилей,

одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника типа Орлан-10.

На Запорожском направлении армия РФ на протяжении 10 мая обстреливала украинские подразделения из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня.

Пытаются улучшить свое тактическое положение россияне на Южнобужском и Таврическом направлениях.

По позициям ВСУ на Николаевском и Криворожском направлениях враг открывает огонь из артиллерии и разведывает с помощью беспилотника, как меняется положение Сил обороны.

Утром 12 мая россияне из Ураганов обстреляли Великую Костромку и Зеленодольск Днепропетровской области. Обстрелом разрушен объект энергетической инфраструктуры. От действий военных РФ один человек погиб и еще один получил ранения.

В районе Новой Каховки россияне готовятся к возведению понтонно-мостовых переправ, а на Таврическом направлении пополняют запасы и предпринимают демонстрационные действия, чтобы сковать украинские войска.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси и дальше усиливают участок границы с Украиной. Угроза ракетно-бомбовых ударов по украинским объектам оттуда остается.

На пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил РФ.

Кроме того, российские захватчики обстреляли из артиллерии населенные пункты в Городнянском районе и нанесли авиаудары по объектам критической инфраструктуры в Новгород-Северском Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 78-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW