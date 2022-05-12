Жительница Мариуполя, которой вместе с детьми на свой страх и риск удалось вырваться из осажденного города, рассказала, что довелось пережить под бесчеловечными обстрелами и бомбардировками рашистов.

Когда началась война, Татьяна вместе с родными уехала из собственного дома в другой конец города. Думали, на пару дней или на неделю, но нет…

Перебрались в квартиру знакомых неподалеку от ПортСити. Без посуды, запаса продовольствия, одежды и даже постельного белья. Местные не открывали подвалы, потому что считали, что они не приспособлены. Поэтому пять дней семья пряталась в коридоре на втором этаже.

— Последняя ночь стала настоящим адом. Многоэтажка дрожала, рядом гудело и взрывалось. Поняла, надо убегать, потому что правило двух стен нас точно не спасет, — вспоминает Татьяна.

Но, как выяснилось, в укрытиях Терраспорта и ДК Молодежный свободных мест уже не было. Последней надеждой на спасение стала филармония. Но и там подвалы уже были забиты людьми. Пришлось снова спасаться в коридоре на втором этаже.

Дети спали на бетонном полу. Их согревала собака лабрадор. Марина со свекровью устроились на стульях. От взрывной волны авиаудара вылетели окна.

— Я в жизни так не мерзла. Все заболели. Лекарств не было. Заканчивались и продукты, а рядом подросток под два метра ростом и с изрядным аппетитом. Я ловила себя на мысли, что лучше умереть от взрыва, чем наблюдать, как умирает от голода ребенок, — признается женщина.

В филармонию тогда бежали из всех районов Мариуполя. Из наиболее горячих точек Левого берега и 23 микрорайона на бронированных спецмашинах мирных жителей привозили украинские военные и спасатели.

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Так в помещении собралось более 800 человек. Голодные, холодные, без одежды, некоторые были ранены. Рядом громыхала тяжелая артиллерия и велись танковые бои. Татьяна не спала ни одной ночи.

Самыми страшными стали последние дни, когда начали сбрасывать бомбы. Две упали за несколько сот метров — на ПГТУ и родильный дом. Их здание очень сильно тряхнуло. Шансов выжить на втором этаже не было.

— Вслух не говорили, но смирились, что умрем, даже уже и не молились. Страшнее всего потерять надежду. Я думала, сойду с ума. Представьте, каждые три часа к виску пистолет и выдох до следующего, потому что на этот раз выстрел холостой, — говорит Татьяна.

14 марта им дали пять минут на то, чтобы вынести вещи в машину и успеть присоединиться к колонне на выезд из города. На них смотрели, как на самоубийц, но они не хотели умирать на втором этаже.

Источник: Мариупольский городской совет