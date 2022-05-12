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Факты / Украина

На Луганщине зенитчики сбили из Stinger российский вертолет Ми-24

Валентина Летяк, редактор ленты
Російський вертоліт Мі-24

Подразделения противовоздушной обороны 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ 12 мая уничтожили на территории Луганской области российский вертолет Ми-24.

Стрелец-зенитчик бригады ДШВ обнаружил группу из четырех вражеских вертолетов противника и попал из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger в ведущего второй пары.

Это уже 16-й ударный вертолет Ми-24 страны-агрессора, сбитый бойцами Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Накануне ВСУ показали видео такого же вражеского вертолета, сбитого с ПЗРК Stinger.

В целом с начала полномасштабной войны в Украине армия РФ потеряла 161 вертолет и 199 самолетов. Таковы данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 мая.

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Фото: ДШВ ЗСУ

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