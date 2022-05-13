В Полтавской области слышны взрывы — СМИ

В СМИ сообщают о взрывах в Полтавской области. Официального подтверждения информации пока нет.

Известно, что в Полтавской области, как и во многих областях, в 21.46 была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что в Полтавской области ситуация неспокойная, 12 мая оккупанты обстреляли Кременчуг, в результате чего четыре ракеты попали в Кременчугский НПЗ.

Неспокойно сегодня вечером и в Николаеве, там сразу после объявления воздушной тревоги слышны взрывы.