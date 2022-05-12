Российские захватчики так боятся идти в бой с украинской армией, что Москве приходится отправлять в Украину “опытных карателей”, чтобы их заставить.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват разговоров оккупантов, который обнародовала Служба безопасности Украины.

По данным спецслужбы, из-за нежелания воевать в войсках РФ происходят бунты.

– Российские оккупанты боятся идти в столкновения с украинскими защитниками, поэтому бунты во вражеской армии приобретают массовый характер. Чтобы хоть как-то их обуздать – Москва отправляет в Украину “опытных карателей”, — говорится в сообщении.

По информации СБУ, одним из таких “карателей” стал российский генерал Рустам Мурадов, известный своей жестокостью еще с тех пор, как командовал группировкой сил РФ на территории Сирии.

Он начал устраивать в войсках РФ “показательные суды”, однако даже это кардинально не меняет ситуацию, и оккупанты отказываются идти в наступление в горячих точках.

Согласно перехваченному телефонному разговору, о приезде Мурадова рассказал один из оккупантов своему отцу.

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– Ну, Мурадов приехал, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе**л показательно там… раздел, руки связал, они все из карманов повыкладывали, связал им руки. В в ПАЗики загрузил и увезли, — сообщил оккупант.

Он признался отцу, что, несмотря на такие показательные наказания, российских “отказников” все равно возвращают домой – “в отпуск”. А потому в его подразделении тоже этого ждут.

Как объяснили в СБУ, страна-агрессор РФ не может официально признать наличие такого большого количества солдат, которые отказываются воевать в Украине. А потому их бегство в РФ называют “отпусками”.

– Тех захватчиков, которые не захотят уйти с нашей земли добровольно, украинские воины отправят домой в “пожизненный отпуск”, — предупредили в СБУ.

Недавно Служба безопасности Украины публиковала перехват, в котором говорилось, что российские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к бунтам.

По данным СБУ, Россия пытается скрыть колоссальные потери своей армии во время полномасштабной войны в Украине. Поэтому убитых солдат записывают в список “пропавших без вести”, а их тела свозят на импровизированные свалки.

По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля войска РФ уже потеряли более 26,6 тыс. человек личного состава и сотни единиц техники.