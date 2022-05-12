Май, 12 в 12:24

Страна-агрессор Россия вывела в море с главной базы Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе почти все корабли, которые имеют ракетное оружие на борту.

По данным издания Крым.Реалии, в настоящее время в море могут находиться все три российских фрегата проекта 11356Р Буревестник, четыре малых ракетных корабля (проект 21631 Буян-М), один крупный десантный корабль (проект 1171 Тапир), а также два ракетных судна 1241 Буревестник.

Кроме десантного корабля, все остальные имеют на борту ракеты.

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В материале отмечается, что эти данные не учитывают российские противолодочные корабли, минные тральщики, разведывательные корабли и суда вспомогательного флота, которые не несут на борту ракеты, но также применяются страной-агрессором.

По состоянию на сегодняшний день в Южной бухте Севастополя остается один большой десантный корабль проекта 1171 Тапир. В составе Черноморского флота РФ было три подобных судна, одно из которых (Саратов) уничтожила украинская армия в порту временно оккупированного города Бердянск.

Два других корабля этого проекта называются Орск (бортовой номер 148) и Николай Фильченков (152). Журналистам не удалось идентифицировать, какой из них сейчас находится в море, а какой в бухте, поскольку после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину бортовые номера российских военных кораблей были закрашены.

Еще два судна, находящиеся в бухте оккупированного Севастополя, – это крупные десантные корабли проекта 775 (Черноморский флот РФ имеет четыре таких – Цезарь Куников, Новочеркасск, Ямал и Азов). По данным издания, корабль Азов сейчас находится на ремонте.

Кроме того, в Южной бухте пришвартован российский патрульный корабль проекта 22160 типа Василий Быков. В составе российского флота есть три таких: Василий Быков, Дмитрий Рогачев и Павел Державин.

РФ вывела в море из оккупированного Крыма почти все корабли с ракетами – СМИ / 4 фотографии

У Куриной пристани Севастополя пришвартованы четыре корабля флота РФ: малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239 Сивуч (в России есть два таких судна – Бора и Самум); два сторожевых корабля проекта 1135 Буревестник; украинский средний разведывательный корабль Славутич, захваченный РФ в 2014 году во время незаконной оккупации Крыма.

А у причала в Сухарной бухте находится большой десантный корабль РФ, имеющий признаки повреждения. Журналисты предполагают, что это судно Цезарь Куников, которое получило повреждения в оккупированном Бердянске (тогда, когда украинские войска уничтожили десантный корабль Саратов). Как отмечается в материале, номер 158 корабля Цезарь Куников просматривается даже через краску на левом борту.

А у причала в Графской бухте журналисты заметили ракетный катер проекта 1241 Молния-1, который заправлялся топливом. Всего в составе Черноморского флота РФ четыре таких катера.

Как известно, в апреле украинские военные уничтожили флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер Москва. Удар по крейсеру Москва Вооруженные силы Украины нанесли двумя ракетами Нептун. Удар привел к детонированию боеприпасов на судне, и оно затонуло.

А недавно украинские военные уничтожили очередное российское судно в акватории Черного моря – катер типа Серна.

Источник: Крым.Реалии

Фото: Крым.Реалии