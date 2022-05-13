В Николаеве раздаются взрывы

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах в городе и просит всех оставаться в укрытиях.

Известно, что в 21.43 была объявлена воздушная тревога.

Публикуют видео, на котором слышны залпы взрывов в городе. Сообщается, что Николаев обстреливают из РСЗО.

Напомним, что ситуация в Николаеве и области остается достаточно напряженной. Раньше председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в ночь с 8 на 9 мая было гораздо больше прилетов по области, чем обычно.

А российские войска обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня Смерч. В результате агрессии врага повреждены стратегические объекты, зоопарк и местная школа.