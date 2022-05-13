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Факты / Украина

В Раде призвали официально употреблять термин рашизм

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Верховна Рада

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддерживает инициативу о введении термина рашизм как определения идеологии, выстроенной в РФ. Рашизм проявляет себя в ведении военных действий России в Украине и отношении российского общества к этой войне.

— Считаем необходимым дать официальное определение термина рашизм и производных от него на основе уже опубликованных статей украинских и иностранных авторов с внесением этого термина в официальные терминологические словари украинского языка. Призываем журналистов и медиаорганизации к полноценному и частому употреблению слова рашизм и производных от него в своих публикациях и эфирах для постепенного органического его вхождения в научный, профессиональный и разговорный дискурс, — сообщают в Комитете.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве заявил, что в исторических книгах появится такое понятие как рашизм.

А еще в апреле в Википедии появилась статья, посвященная рашизму, в которой объясняется этимология термина, история его возникновения и основные черты.

Источник: Верховная Рада

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