Целый батальон российских военных отказался идти в наступление под Белогоровкой — Гайдай

В Луганской области продолжаются бои, российские оккупанты пытаются установить контроль над дорогой, ведущей в Белогоровку.

Об этом вечером 13 мая в эфире одного из телеканалов заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также добавил, что от дальнейшего наступления на украинские позиции отказался целый батальон российских военных.

По словам Сергея Гайдая, на середину мая Белогоровка уже фактически стала “второй Чернобаевкой”.

Рашисты пытаются ставить понтонные мосты в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники и ликвидировали более сотни россиян.