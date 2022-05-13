Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационных поездов из Запорожья на 13 мая 2022 года. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них вы сможете узнать на сайте https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Запорожья
- 12.20 120/119 Запорожье-1 – Львов
- 14.45 4/3 Запорожье-1 – Львов
- 17.45 174/173 Запорожье-1 – Хмельницкий
- 17.45 176/175 Каменское-Пассажирская — Жмеринка
- 19.17 86/85 Запорожье-1 – Львов
- 19.27 88/87 Днепр – Синельниково-1
- 21.38 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пасс
Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Сейчас смотрят