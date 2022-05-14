Российские пропагандисты снимают агитационные ролики, во время которых путинские солдаты имитируют “успешное наступление” на территории Украины.

Такие данные обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, пропагандисты заставляют путинских солдат сниматься в таких роликах и “репортажах с передовой”. Для этого с позиций даже отводят военную технику.

– Для имитации успешного наступления “второй армии мира” и создания картинки гуманизма “воинов-освободителей” российские пропагандисты заставляют командиров оккупационных подразделений отводить с передовых позиций и выделять в их распоряжение личный состав и военную технику для участия в съемках агитационных роликов и фейковых “репортажей с передовой”, — говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что во время этих съемок российских захватчиков заставляют копать окопы в тылу, имитировать штурм и оборудование передовых позиций, стрелять из разного вооружения (минометов, танков и артиллерии), “разминировать” территории.

В частности, пропагандисты требуют по несколько раз “минировать” и “разминировать” территории, которые и так уже были очищены от боеприпасов. Все – ради более правдоподобного сюжета.

По информации разведки, подобные “разминирования” происходили на Арабатской Стрелке. Во время этих манипуляций несколько рашистов получили контузии и осколочные ранения.

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– Однако, по словам кремлевских геббельсов, это лишь добавило реалистичности картинке и обеспечило более качественное влияние сюжета на мозги россиян, — добавили в разведке.

Стоит отметить, что пока российские пропагандисты занимаются штампованием фейков, украинская армия успешно уничтожает врага. С начала полномасштабной войны в Украине наши военные ликвидировали около 26 900 оккупантов. Кроме того, уничтожено 1 205 вражеских танков, 2 900 боевых бронированных машин, 200 самолетов, 162 вертолета и сотни единиц другой техники.

Как проинформировал министр обороны Украины Алексей Резников, до 9 мая РФ потерпела стратегическое поражение в войне против нашего государства. Сейчас Украина входит в долгосрочную фазу войны.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ