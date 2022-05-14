При попытке оккупантов наладить понтонную переправу и форсировать реку в восточном направлении, артиллерия 80 отдельной десантно-штурмовой бригады снова нанесла мощные удары по врагу. В результате атаки были уничтожены понтоны и сорвано 9 попыток переправы.

— В очередной раз десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады показывают свою мощь и дают понять российским оккупантам, кто здесь хозяин! — пишут в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ.

Артиллеристы-десантники при тесном взаимодействии с разведкой успешно выполнили поставленную задачу, в ходе которой было уничтожено не менее 73 единиц техники, в том числе: танки Т-72, ​​БМП, БМД, бронетранспортеры, грузовые автомобили и другая спецтехника.

Однако, несмотря на сопротивление и потери, вражеским войскам удалось прорваться и переправить на другой берег часть своих сил, закрепившись на северной окраине одного из населенных пунков.

– Здесь в ход пошли штурмовые подразделения 80 бригады. Ожесточенные тяжелые бои продолжались около двух суток. Благодаря профессионализму слаженности и навыкам личного состава в пользовании ПТРК Джавелин и NLAW, наши бойцы хорошо дали “по зубам” оккупантам, которые, убегая, решили оставить нам оружие и имущество! – говорится в сообщении.

Разрушив вражеский замысел относительно форсирования реки для дальнейшего наступления, десантники уничтожили целую батальонную тактическую группу захватчиков.

— Теперь и от российской мотострелковой бригады, решившей ступить на нашу землю, осталась только сгоревшая и утопленная техника и разбросанные тела, которые долго будут гнить на берегу реки, которая стала свидетелем подвига львовских десантников. Такая судьба ждет всех оккупантов! — отметили в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ.

Львовские десантники 9 раз сорвали попытку переправы через реку и разгромили целый батальйон / 4 фотографии

Источник: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ