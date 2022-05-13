Накрылся матрасом: на въезде в Польшу пограничники разоблачили очередного уклониста

На границе с Польшей во Львовской области пограничники обнаружили скрытого в матрасе мужчину. После проверки выяснилось, что он призывного возраста.

Инцидент произошел на пункте пропуска Шегини. Водитель микроавтобуса, согласно данным в контрольном талоне, завез восьмерых пассажиров, однако на паспортный контроль прибыло только семь человек.

Восьмого “пассажира” удалось разыскать в багажном отделении. Что он делал между сумками и чемоданами, прикрываясь матрасом, мужчина объяснить не смог.

На горе-уклониста правоохранители составили админпротокол по ст. 204-1 (Незаконное пересечение государственной границы Украины ) КУоАП. Мужчина может отделаться штрафом (от 200 до 500 необлагаемых минимумов) или же арестом на 15 суток.

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Кроме того, нарушителем, скорее всего, заинтересуется военкомат.

А вот на водителя микроавтобуса, где скрывался горе-пассажир, ждет реальная уголовная ответственность. Производство открыто по ч. 1 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.