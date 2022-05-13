Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины. В то же время неспокойно было на Полтавщине. Вечером 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга. Большинство – по нефтеперерабатывающему заводу.

Одну из ракет сбили ВСУ, другие попали в инфраструктуру города. Пожар, возникший на нефтеперерабатывающем заводе, удалось локализовать. Пострадавших и погибших нет.

В Харькове ночь была относительно спокойная. В течение суток в результате обстрелов пострадали три человека. В целом по области обстреливали Дергачи (двое раненых, один человек погиб), Золочевский район (двое пострадавших) и Балаклейский район (один человек пострадал).

В Луганской области за сутки зафиксировали 31 обстрел. Российские оккупанты штурмуют Северодонецк, Горскую и Попаснянскую общины: разрушены почти 60 домов, поврежден мост в Рубежном.

Также были артобстрелы Лисичанска и Северодонецка около 23.00. В Лисичанске один погибший. Детали о последствиях обстрелов выясняются.

В Донецкой области ночью из артиллерии обстреляли Авдеевку, повреждены жилые дома. Один человек ранен. Вблизи Марьинки и Новомихайловки враг продолжает наступательные действия. Наши военные удерживают захватчиков на своих позициях. Враг несет сокрушительные потери.

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Не уменьшается напряжение на Лиманском направлении и вблизи Святогорска. Постоянные обстрелы артиллерией и авиацией. Значительные разрушения. Азовсталь под авиационными, танковыми, корабельными и артиллерийскими ударами.

На Херсонщине ситуация становится более критической. В области проблемы с лесными пожарами. По предварительным данным, огонь охватил более 1 587 га леса.

Боевые действия продолжаются на границе с Николаевщиной и Днепропетровщиной. Враг продолжает укреплять свои позиции и с территории Херсона ведет обстрел соседних областей. В результате боев большое количество поврежденной инфраструктуры, дома мирных людей.

Николаев вечером 12 мая (ориентировочно в 22.00 и 22.30) был обстрелян из РСЗО (реактивных систем залпового огня). Под обстрел попали два инфраструктурных объекта, жилые дома и территория леса. Информация о пострадавших и жертвах выясняется.

Днем и около часу ночи были обстрелы и авиа- обстрелы в Широковской общине. Повреждены жилые дома, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Источник: Данные областных военных администраций