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Факты / Украина

Резня в Буче: эксперты идентифицировали первые неопознанные тела украинцев

Юлия Соколова, редактор ленты
Буча

Украинские и французские эксперты смогли идентифицировать первые неопознанные тела людей, замученных российскими войсками в городе Буча (Киевская область).

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Речь идет об идентификации жертв российских захватчиков с помощью ДНК-материала.

– Французская миссия вместе с украинскими экспертами проработала часть ДНК-профилей неопознанных тел и уже установила 5 совпадений с членами семей, которые ищут близких, — отметила Венедиктова.

В общей сложности 74 родственника пропавших без вести мирных людей сдали в Буче генетический материал для ДНК-экспертизы. Сравнения и исследования продолжаются.

Следует отметить, что французские специалисты прибыли в Украину 11 апреля на 15 дней, однако остались уже на месяц.

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Что известно о зверствах РФ в Буче

В начале апреля украинские войска вошли в освобожденный от оккупантов город Буча.

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Увиденное там шокировало весь мир: тела застреленных рашистами мирных людей лежали прямо на улицах. Погибших находили в подвалах и в братских могилах. Тела мирных украинцев часто были сожжены, со связанными за спиной руками и следами пыток. Оккупанты насиловали и убивали женщин и детей.

Как сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук, почти 90% погибших жителей города были застрелены. По состоянию на 23 апреля сообщалось о более чем 400 погибших.

Правоохранители уже установили имена военных РФ, совершавших зверства в Буче. Известно, что к преступлениям причастны кадыровцы, десантники из Пскова, а также силовики Росгвардии.

В конце апреля было объявлено подозрение первым 10 оккупантам.

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Источник: Ирина Венедиктова

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Фото: УНИАН

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