Предприятия Укроборонпрома восстановили трофейную российскую технику суммарной стоимостью в 1,5 млрд грн.

Об этом сообщили на брифинге в Укроборонпроме.

Теперь вся восстановленная вражеская техника уже на фронте и используется против оккупантов. Кроме того, есть множество целой и невредимой техники, которую российские военные просто бросили на поле боя.

При этом сумма ущерба, нанесенного оккупантами государственному ОПК, составила уже более 100 млрд грн.

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Пока это только предварительные данные, ведь оценка масштабов разрушений только началась.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео, как ВСУ с помощью ПТРК Стугна и Корсар уничтожили вражескую технику.

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Фото: Генштаб ВСУ