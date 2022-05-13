Предприятия Укроборонпрома восстановили трофейную российскую технику суммарной стоимостью в 1,5 млрд грн.
Об этом сообщили на брифинге в Укроборонпроме.
Теперь вся восстановленная вражеская техника уже на фронте и используется против оккупантов. Кроме того, есть множество целой и невредимой техники, которую российские военные просто бросили на поле боя.
При этом сумма ущерба, нанесенного оккупантами государственному ОПК, составила уже более 100 млрд грн.
Пока это только предварительные данные, ведь оценка масштабов разрушений только началась.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео, как ВСУ с помощью ПТРК Стугна и Корсар уничтожили вражескую технику.
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Фото: Генштаб ВСУ