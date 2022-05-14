Российские оккупанты терпят огромные потери в полномасштабной войне на территории Украины. Они пытаются избежать боевых действий любой ценой, даже если нужно получить ранение или травмироваться.

Об этом свидетельствует перехват разговора одного из оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Аудиозапись ярко демонстрирует настроения, распространяющиеся в путинской армии.

Во время разговора жена предложила мужу-оккупанту “упасть с танка”, чтобы получить травму и не воевать в Украине. Она добавила, что другого выхода нет, потому что никто не планирует ротацию: в РФ “все отказываются” идти на войну.

– Выхода нет! Или ты там будешь до сентября. На полгода вы уехали, вас никто менять не будет. Потому что все отказываются, – посоветовала она.

Российский захватчик в ответ заявил, что лучше получить ранение, поскольку все повреждения путинских солдат проверяет ФСБ.

Оккупант также рассказал, как российские войска “зачищали” захваченное украинское село. По его словам, из сотни морпехов РФ оттуда вернулась только половина.

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При этом командиры рашистов приказали забрасывать гранаты в подвалы, где в это время прятались мирные люди.

– Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило – вышло всего 50… А комбат говорит: в каждый подвал бросайте гранаты, не глядя. А потом уже заходите в подвал. Пацаны не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидят маленьких, – сообщил оккупант жене.

Недавно Служба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров рашистов, свидетельствующий о том, что Москве приходится отправлять “карателей”, чтобы заставить свои войска идти в наступление против украинской армии. Из-за нежелания воевать в армии РФ происходят бунты.

При этом РФ пытается скрыть колоссальные потери своей армии. Погибших записывают в список “пропавших без вести”, а их тела свозят на импровизированные свалки.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные ликвидировали уже около 26 900 российских оккупантов и сотни единиц техники.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Генеральный штаб ВСУ