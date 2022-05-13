Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 79 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

Уничтожено уже 200 самолетов и почти 27 тыс. военных: обновленные потери РФ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Уничтожено уже 200 самолетов и почти 27 тыс. военных: обновленные потери РФ

С начала полномасштабной войны России против Украины наши военные ликвидировали уже около 26 900 российских оккупантов, из них 250 – за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки сбили еще один вражеский самолет, а с начала полномасштабной войны их количество достигло 200.

Боевые потери России в войне против Украины:

  • танки – 1 205 (+10);
  • боевые бронированные машины – 2 900 (+27);
  • артиллерийские системы – 542 (+8);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 193 (+2);
  • средства ПВО – 88 (+1);
  • самолеты – 200 (+1);
  • вертолеты – 162 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);
  • крылатые ракеты – 95 (+1);
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 042 (+23);
  • специальная техника – 41.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.

В Генштабе ВСУ сообщают, что на Донецком направлении российские оккупанты все еще пытаются взять под контроль Рубежное. Также враг продолжает наносить авиаудары по Мариуполю и заводу Азовсталь. Продолжаются артобстрелы на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка