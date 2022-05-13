С начала полномасштабной войны России против Украины наши военные ликвидировали уже около 26 900 российских оккупантов, из них 250 – за минувшие сутки.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки сбили еще один вражеский самолет, а с начала полномасштабной войны их количество достигло 200.
Боевые потери России в войне против Украины:
- танки – 1 205 (+10);
- боевые бронированные машины – 2 900 (+27);
- артиллерийские системы – 542 (+8);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 193 (+2);
- средства ПВО – 88 (+1);
- самолеты – 200 (+1);
- вертолеты – 162 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);
- крылатые ракеты – 95 (+1);
- корабли/катера – 13;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 042 (+23);
- специальная техника – 41.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.
В Генштабе ВСУ сообщают, что на Донецком направлении российские оккупанты все еще пытаются взять под контроль Рубежное. Также враг продолжает наносить авиаудары по Мариуполю и заводу Азовсталь. Продолжаются артобстрелы на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.