С начала полномасштабной войны России против Украины наши военные ликвидировали уже около 26 900 российских оккупантов, из них 250 – за минувшие сутки.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за минувшие сутки сбили еще один вражеский самолет, а с начала полномасштабной войны их количество достигло 200.

Боевые потери России в войне против Украины:

танки – 1 205 (+10);

боевые бронированные машины – 2 900 (+27);

артиллерийские системы – 542 (+8);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 193 (+2);

средства ПВО – 88 (+1);

самолеты – 200 (+1);

вертолеты – 162 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7);

крылатые ракеты – 95 (+1);

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 042 (+23);

специальная техника – 41.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.

В Генштабе ВСУ сообщают, что на Донецком направлении российские оккупанты все еще пытаются взять под контроль Рубежное. Также враг продолжает наносить авиаудары по Мариуполю и заводу Азовсталь. Продолжаются артобстрелы на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.