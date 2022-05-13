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Факты / Украина

ВСУ сбили российский ударный вертолет Ми-28 Ночной охотник

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ сбили российский ударный вертолет Ми-28 Ночной охотник

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую российскую технику в Украине. 12 мая в Луганской области они сбили российский ударный вертолет Ми-28 Ночной охотник.

Вражескую технику ликвидировало подразделение ПВО 81 бригады Десантно-штурмовых войск.

В Командовании Десантно-штурмовых войск подчеркнули, что Ми-28 – это ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы.

Максимальная скорость полета Ми-28 составляет 320 км/ч, дальность полета — 450 км. Примерная стоимость вертолета Ми-28 Ночной охотник составляет $18 млн.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 79 дней. За это время украинские военные ликвидировали около 26 900 российских оккупантов.

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Также Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны сбили 200 вражеских российских самолетов, уничтожили более 1,2 тыс. танков, 13 кораблей и катеров, сбили более 400 беспилотников и 95 крылатых ракет.

Больше о потерях России в войне против Украины читайте в нашем материале.

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Фото: Depositphotos

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