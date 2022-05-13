Появились спутниковые снимки ракетной атаки российского катера возле Змеиного

Компания Maxar Technology показала спутниковые снимки, на которых видно, как украинские ракеты атакуют российский десантный катер вблизи оккупированного острова Змеиный.

Об этом сообщает телеканал CNN.

На снимках видны два столба дыма рядом с российским кораблем класса Серна. Судно, кажется, делает крутой поворот, когда ракета попадает в воду.

Вблизи острова видна баржа с грузоподъемным краном рядом с другим затонувшим судном, которое Maxar Technology также идентифицировала как десантный катер типа Серна.

Что стало причиной затопления катера, неясно, но в воскресенье представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что помимо двух патрульных катеров типа Раптор пострадал десантный катер.

Братчук также заявил, что ВСУ уничтожили на острове российский вертолет. А оперативное командование Юг опубликовало видео уничтожения вертолета.

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Также представитель Одесской ОВА заявил, что российский корабль Всеволод Бобров загорелся и его отбуксировали в Севастополь из района Змеиного острова. Но на снимках Maxar Technology этого корабля не видно.

Пока что Россия не подтвердила потерю ни одного из вышеупомянутых кораблей.