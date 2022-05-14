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Факты / Украина

В оккупированный Крым свозят убитых и раненых рашистов со Змеиного – разведка

Юлия Соколова, редактор ленты
Острів Зміїний

Во временно оккупированный город Севастополь (украинский полуостров Крым) массово свозят убитых и раненых российских захватчиков с острова Змеиный.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как известно, войска РФ захватили остров Змеиный в первые дни полномасштабного вторжения на территорию Украины. Сейчас украинская армия совершает успешные атаки на позиции врага на острове и не позволяет оккупантам закрепиться на нем.

По данным украинской разведки, враг несет значительные потери на острове. Так, из сорока связистов, которых российское командование отправило на Змеиный, живыми вернулись всего восемь.

– Одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе, — говорится в сообщении.

В путинских войсках так много раненых, что в военном госпитале Севастополя переполнены хирургические и травматологические отделения. Из-за высокой нагрузки в палатах устанавливают сразу по сорок кроватей.

В связи с большим количеством раненых в оккупированном Крыму проводят кампанию по донорству крови. Так называемая оккупационная “власть” требует от местных предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. От доноров не требуют медицинских документов и не проводят их обследование.

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Параллельно РФ пытается пополнить ряды своих войск за счет жителей Крыма. Как отметили в разведке, на “государственные предприятия” оккупированного полуострова поступило распоряжение об отправке в военкоматы определенного количества мужчин. Им предлагают подписать контракты сроком от трех месяцев до года.

– Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Как показывает практика, подобные обещания оккупантов не выполняются. Многие пленные рашисты жалуются именно на то, что, несмотря на обещания “выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах”, они сразу оказываются на передовой, — подчеркнули в разведке.

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Следует отметить, что остров Змеиный уже стал символом украинского сопротивления. Именно там в начале полномасштабной войны прозвучала уже крылатая фраза о “русском корабле”.

Кроме того, остров имеет стратегическое значение для Украины: возвращение контроля над ним позволит открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить высадку десанта РФ на территорию непризнанного Приднестровья.

В ГУР Минобороны подчеркнули, что Украина будет бороться за остров столько, сколько потребуется.

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Источник: ГУР Минобороны Украины

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Фото: УНИАН

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