Генерал армии США, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк заявил, что Украина может избежать долговременной войны с помощью западного вооружения.

Об этом он сказал во время обсуждения на Киевском форуме безопасности.

Он подчеркнул, что никому не нужна длительная война, ведь это означает еще большее кровопролитие.

– Когда говорят о длительной войне, это означает ненужное кровопролитие в Украине и дальнейшая эскалация. Я думаю, что наш ответ должен быть простым: неправильной, нечестной, неразумной и плохой стратегией является продолжать эту войну, нам не нужна длительная война, — сказал Кларк.

По его словам, к войне может присоединиться Китай, и Россия может мобилизовать дополнительные силы. Такой сценарий можно предотвратить усилением боевой способности ВСУ: чтобы украинские военные могли отбросить российскую армию на Донбассе, отрезать их силы в Херсоне и Херсонской области, закрыть им доступ к оккупированному Крыму.

Уэсли Кларк отмечает, что Вооруженным силам Украины для эффективного уничтожения врага нужны танки, РСЗО, вертолеты, самолеты, такие как Су, F-16 и т. д.

— Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит надлежащее оборудование, вооружение и технику, и, в частности, Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны, — сказал Кларк.

По его мнению, сейчас у России нет представления о том, что произойдет, если быстро действовать.