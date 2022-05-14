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Факты / Украина

Генерал США рассказал, как Украина может избежать долговременной войны

Марта Бондаренко, редактор ленты
Генерал США рассказал, как Украина может избежать долговременной войны

Генерал армии США, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларк заявил, что Украина может избежать долговременной войны с помощью западного вооружения.

Об этом он сказал во время обсуждения на Киевском форуме безопасности.

Он подчеркнул, что никому не нужна длительная война, ведь это означает еще большее кровопролитие.

– Когда говорят о длительной войне, это означает ненужное кровопролитие в Украине и дальнейшая эскалация. Я думаю, что наш ответ должен быть простым: неправильной, нечестной, неразумной и плохой стратегией является продолжать эту войну, нам не нужна длительная война, — сказал Кларк.

По его словам, к войне может присоединиться Китай, и Россия может мобилизовать дополнительные силы. Такой сценарий можно предотвратить усилением боевой способности ВСУ: чтобы украинские военные могли отбросить российскую армию на Донбассе, отрезать их силы в Херсоне и Херсонской области, закрыть им доступ к оккупированному Крыму.

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Уэсли Кларк отмечает, что Вооруженным силам Украины для эффективного уничтожения врага нужны танки, РСЗО, вертолеты, самолеты, такие как Су, F-16 и т. д.

— Если Украина имеет высокие моральные стандарты, надлежащий дух и мотивацию, получит надлежащее оборудование, вооружение и технику, и, в частности, Миг-35, другие виды вертолетов и самолетов от стран-друзей, то мы сможем избежать сценария длительной войны, — сказал Кларк.

По его мнению, сейчас у России нет представления о том, что произойдет, если быстро действовать.

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Фото: Getty Images

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