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Факты / Украина

Карта боевых действий на 14.05.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні

На 80-е сутки полномасштабной войны в Украине россияне продолжают боевые действия в Восточной операционной зоне.

Карта боевых действий в Украине на 14.05.2022

Карта бойових дій 13 травня 2022

По состоянию на 14 мая враг открывает огонь вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

За прошедшие сутки российские захватчики отводили свои войска от Харькова, удерживали занятые позиции и маршруты снабжения.

В районах Изюма, Капитоловки и Дибровы Харьковской области оккупанты проводили воздушную разведку с применением беспилотника Орлан-10.

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На Славянском направлении россияне открывали огонь из артиллерии по гражданской и военной инфраструктуре в районах Долгенького, Долины и Гусаровки.

На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию, чтобы нанести максимальные потери подразделениям Сил обороны, истощить личный состав и разрушить фортификационные сооружения.

Безуспешно армия РФ пыталась улучшить тактическое положение в районах Камышевахи, Красногоровки, Новомихайловки, Константиновки и Победы.

Под массированными артиллерийскими и авиационными ударами россиян 13 мая находились украинские подразделения в районе завода Азовсталь в Мариуполе.

В то же время только на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки украинские защитники отбили 10 атак российских оккупантов, уничтожив:

  • пять танков,
  • пять артиллерийских систем,
  • шесть единиц боевой бронированной техники,
  • семь автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа Орлан-10.

На Запорожском направлении оккупанты готовятся к построению многоэшелонированной обороны, чтобы удержать захваченную территорию.

На Южнобужском направлении захватчики продолжают обстреливать позиции ВСУ из минометов и ствольной артиллерии.

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов из состава Вооруженных сил Беларуси прикрывают границу с Украиной.

Продолжается вывоз с белорусской территории военной техники и имущества Вооруженных сил РФ.

Россияне усиленно охраняют участок границы в Брянской и Курской областях, что на Северском направлении.

Угроза ракетно-бомбовых ударов со стороны врага по военным и гражданским объектам на территории Украины остается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 80-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW

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