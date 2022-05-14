Российский оккупант из Бурятии второй десантно-штурмовой бригады, которая сейчас дислоцируется в Херсонской области, пытался объяснить матери причины отсутствия патриотизма в армии РФ.

Об этом со ссылкой на перехваченн телефонный разговор российского захватчика сообщает Главное управление разведки Украины.

— Чего они сдаваться будут, мы на их родине? Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого ни спроси, у кого контракт заканчивается — не горит желанием, — рассказывает оккупант маме.

На вопрос матери, почему не срабатывает патриотизм, оккупант ответил, что командир их взвода сам себе выстрелил в ногу, чтобы уехать с оккупированной территории.

В свою очередь мать оккупанта ярко изображает возможное наступление Запада на Россию.

— Если Запад начнет наступление на Россию. Нас просто всех поубивают. Будет четвертая мировая война и Россия в ней проиграет, — говорит женщина.

Ответ сына прост и логичен — тогда Путин может опомнится.

— Он же понимает, что мы здесь получаем жестко. Боеприпасов и людей – нет. Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят или приряжают в другую бригаду. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу меньше становится. У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то скрывается, кто-то уже в России, — отвечает оккупант.