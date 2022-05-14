В Украине пока не планируют следующий этап мобилизации, которая была объявлена в условиях военного положения.
Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, на сегодняшний день есть достаточное количество военных, которые уже пришли в военкоматы и сейчас проходят обучение.
А начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач проинформировал, что всеобщая мобилизация будет длиться до 24 мая, а ее продолжение будет зависеть от оперативной ситуации на фронте.
Согласно нормам украинского законодательства, мобилизация происходит в четыре волны, однако остаются категории граждан, которые не подлежат мобилизации в Украине.
Кто не подлежит призыву в ходе мобилизации
- Граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.
- Граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
- Граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.
Также не привлекаются к мобилизации мужчины и женщины, которые являются родителями и занимаются воспитанием детей.
- Многодетные мужчины и женщины. Речь идет о родителях, на воспитании которых — трое и более несовершеннолетних детей.
- Одинокие отцы и матери, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
- Мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
Не подлежат призыву на военную службу родители, на воспитании которых:
- Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А.
- Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы.
- Совершеннолетний (18 — 23 лет) ребенок с инвалидностью I или II группы.
Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву.
В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, работниках правоохранительных структур (поскольку они уже привлечены к обороне страны), а также антикоррупционных органов.