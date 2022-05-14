На оккупированных территориях южных областей Украины набирает обороты гуманитарный кризис. Противник не прекращает обстрелов Николаева, укрепляет свои позиции.

Об этом сообщило оперативное командование Юг в социальных сетях.

— В Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях. А на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис, — отметили в командовании.

Украинские военные утверждают, что коллаборационная власть, назначенная из некомпетентных лиц, не способна решать административные и экономические вопросы. Обеспечение региона в ручном режиме ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств и прочим уже не создает иллюзии благосостояния. Сами коллаборанты выискивают способы уйти от ответственности и навязанных обязанностей в Крым.

— В отсутствии сил и поддержки, враг активных наступательных действий не ведет. А дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела, — добавили в обращении.

Командование подчеркнуло, что ночью реактивной системой залпового огня Смерч россияне ударили по Николаеву. Пострадали объекты пригородной инфраструктуры, но пострадавших нет.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеские позиции атакованы 36 раз. Потери врага уточняются.

В ОК Юг говорят, что корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальные – восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки российского десанта это не уменьшает.

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Источник: ОК Юг

Фото: Генштаб ВСУ