По состоянию на утро субботы, 14 мая, российские войска продолжают обстрелы Днепропетровской, Харьковской областей и Николаева. На Востоке Украины продолжаются бои.

Об этом говорится в сводках областных военных администраций по состоянию на 14 мая, которые есть в распоряжении Фактов ICTV.

В Днепропетровской области за минувшую ночь один раз прозвучала воздушная тревога: на рассвете враг обстрелял Широковскую общину из реактивных систем залпового огня Ураган. К счастью, пострадавших нет. В то же время в нескольких домах выбиты окна, а во дворах остались кассетные боеприпасы.

В Запорожье ночью было тихо. По линии фронта в Запорожской области продолжаются бои. Ночью была слышна работа артиллерии к юго-востоку от Запорожья. В целом ситуация в области стабильная и прогнозируемая.

В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами, пострадавших нет. На территории области российские захватчики в течение суток обстреливали Дергачи, Циркуны, Лозовскую общину, Золочев. В результате вражеских обстрелов пострадал один человек. Идут бои с войсками РФ на Изюмском направлении.

В Луганской области за сутки зафиксировано три десятка артиллерийских обстрелов врага. В результате разрушены 50 домов, в Лисичанске – административное здание завода резино-технических изделий. Наиболее напряженная ситуация была в городе Северодонецк. К счастью, погибших нет.

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В Донецкой области сохраняется стабильно острая ситуация по всей линии фронта: Лиман, Авдеевка, Светлодарск, Торецк, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар. Авдеевка из-за ночного обстрела войск РФ обесточена.

В Херсонской области российские войска продолжают обстреливать временно оккупированные населенные пункты, а также открывают огонь по соседним регионам. Оккупанты из Градов обстреляли колонну автомобилей с мирными людьми, которые пытались эвакуироваться на подконтрольную ВСУ территорию. Есть раненые, среди которых двое детей.

Стабильно критичной остается ситуация в селах Высокопольской, Великоалександровской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской территориальных общин.

Город Николаев вечером враг обстрелял из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате обстрела повреждения получило складское помещение, произошло возгорание Балабановского леса. Ночью также раздавались обстрелы. Информация о последствиях и пострадавших выясняется.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Киевской и Полтавской областях.

Российские войска потеряли уже около 27,2 тыс. личного состава в полномасштабной войне в Украине. Только за сутки украинские военные ликвидировали около 300 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили сотни единиц вражеской техники.

Фото: Генеральный штаб ВСУ