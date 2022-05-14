Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

Обстрел Николаева из РСЗО и бои на Изюмском направлении: ситуация в регионах на 14 мая

Юлия Соколова, редактор ленты
Техніка РФ

По состоянию на утро субботы, 14 мая, российские войска продолжают обстрелы Днепропетровской, Харьковской областей и Николаева. На Востоке Украины продолжаются бои.

Об этом говорится в сводках областных военных администраций по состоянию на 14 мая, которые есть в распоряжении Фактов ICTV.

В Днепропетровской области за минувшую ночь один раз прозвучала воздушная тревога: на рассвете враг обстрелял Широковскую общину из реактивных систем залпового огня Ураган. К счастью, пострадавших нет. В то же время в нескольких домах выбиты окна, а во дворах остались кассетные боеприпасы.

В Запорожье ночью было тихо. По линии фронта в Запорожской области продолжаются бои. Ночью была слышна работа артиллерии к юго-востоку от Запорожья. В целом ситуация в области стабильная и прогнозируемая.

В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами, пострадавших нет. На территории области российские захватчики в течение суток обстреливали Дергачи, Циркуны, Лозовскую общину, Золочев. В результате вражеских обстрелов пострадал один человек. Идут бои с войсками РФ на Изюмском направлении.

В Луганской области за сутки зафиксировано три десятка артиллерийских обстрелов врага. В результате разрушены 50 домов, в Лисичанске – административное здание завода резино-технических изделий. Наиболее напряженная ситуация была в городе Северодонецк. К счастью, погибших нет.

Сейчас смотрят

В Донецкой области сохраняется стабильно острая ситуация по всей линии фронта: Лиман, Авдеевка, Светлодарск, Торецк, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар. Авдеевка из-за ночного обстрела войск РФ обесточена.

В Херсонской области российские войска продолжают обстреливать временно оккупированные населенные пункты, а также открывают огонь по соседним регионам. Оккупанты из Градов обстреляли колонну автомобилей с мирными людьми, которые пытались эвакуироваться на подконтрольную ВСУ территорию. Есть раненые, среди которых двое детей.

Стабильно критичной остается ситуация в селах Высокопольской, Великоалександровской, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской территориальных общин.

Город Николаев вечером враг обстрелял из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В результате обстрела повреждения получило складское помещение, произошло возгорание Балабановского леса. Ночью также раздавались обстрелы. Информация о последствиях и пострадавших выясняется.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Киевской и Полтавской областях.

Российские войска потеряли уже около 27,2 тыс. личного состава в полномасштабной войне в Украине. Только за сутки украинские военные ликвидировали около 300 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили сотни единиц вражеской техники.

Читайте
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 14.05.2022

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка