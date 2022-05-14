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Факты / Украина

Оккупанты обстреляли из минометов пограничный район Черниговской области – ГПСУ

Юлия Соколова, редактор ленты
Обстріл РФ

Российские войска снова обстреляли приграничные территории Черниговской области.

Как проинформировали в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), враг совершил минометные обстрелы территории Семеновского района в 01.30 ночи и в 06.30 утра.

Огонь оккупанты открывали из российского села Ломаковка Брянской области.

– Сегодня ночью в 01.30 и утром в 06.30 пограничники зафиксировали минометный обстрел украинской территории Семеновского района Черниговской области… Пострадавших в результате обстрелов нет. Данные уточняются, – отметили в ГПСУ.

Кроме того, враг постоянно пытается проводить аэроразведку пограничной инфраструктуры Черниговской области с помощью дронов.

Оккупанты обстреляли из минометов пограничный район Черниговской области – ГПСУ / 4 фотографии

В Оперативном командовании Север, в свою очередь, проинформировали, что сегодня утром оккупанты обстреляли с территории РФ пограничное село Блешня в Черниговской области.

– Около 06.30 поступила информация, что на окраине Блешни зафиксировали 8 взрывов (предварительно – из миномета). Потерь среди личного состава и техники нет, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российские захватчики не в первый раз накрывают огнем пограничные территории Черниговской области. Так, 9 мая под обстрел попал участок ответственности отдела пограничной службы Горск. Враг применил неуправляемые ракеты по территории Новгород-Северского и Корюковского районов. Ракеты разорвались в лесу и поле и спровоцировали возгорание сухостоя.

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30 апреля оккупанты выпустили около 40 мин по Черниговской области с территории РФ. Обстрелы войск РФ происходили также 15 апреля и 23 апреля.

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Источник: ГПСУ, Оперативное командование Север

Фото: ГПСУ, Оперативное командование Север

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