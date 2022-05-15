Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина

Перешли в маленькую контратаку: Арестович рассказал об успехах ВСУ на Изюмском направлении

Илья Нежигай, редактор ленты
Перешли в маленькую контратаку: Арестович рассказал об успехах ВСУ на Изюмском направлении

Украинские военные отбили вражеские войска на главном направлении — Изюмском, благодаря чему смогли перейти в небольшую контратаку.

Об этом вечером 14 мая рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Из ярких новостей — мы перешли в маленькую контратаку на Изюмском направлении… Они уже около недели развивали наступление на Барвинковое, сегодня тоже пытались наступить, но наши остановили их и отбросили контратакой и там наши укрепились. Получается, что впервые с момента начала этой операции, а это с 4 апреля, наши остановили их на направлении главного удара и контратаковали, и оттеснили, — сказал он.

По мнению советника главы Офиса президента, с военной точки зрения, это означает признаки наметившегося огромного перелома на направлении главного удара.

Алексей Арестович считает, что российские войска все еще пытаются выйти к окраинам Славянска и окружить группировку в Луганской области, однако действия ВСУ на Изюмском направлении свидетельствуют о начале перелома.

— И вот очень хороший, солидный, признак, что все — начали издыхать. Я думаю они побарахтаются еще какое-то время, и все, и к обороне. Мелитополь уже окапывают во всю, — сказал он.

Ранее военный аналитик и директор фонда Повернись живим Тарас Чмут объяснил, насколько эффективно происходит контрнаступления ВСУ под Харьковом.

Читайте
Контрнаступление ВСУ заставило оккупантов перебросить силы под Харьков - ISW

Источник: Фейгин Live

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка