Украинские военные отбили вражеские войска на главном направлении — Изюмском, благодаря чему смогли перейти в небольшую контратаку.

Об этом вечером 14 мая рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Из ярких новостей — мы перешли в маленькую контратаку на Изюмском направлении… Они уже около недели развивали наступление на Барвинковое, сегодня тоже пытались наступить, но наши остановили их и отбросили контратакой и там наши укрепились. Получается, что впервые с момента начала этой операции, а это с 4 апреля, наши остановили их на направлении главного удара и контратаковали, и оттеснили, — сказал он.

По мнению советника главы Офиса президента, с военной точки зрения, это означает признаки наметившегося огромного перелома на направлении главного удара.

Алексей Арестович считает, что российские войска все еще пытаются выйти к окраинам Славянска и окружить группировку в Луганской области, однако действия ВСУ на Изюмском направлении свидетельствуют о начале перелома.

— И вот очень хороший, солидный, признак, что все — начали издыхать. Я думаю они побарахтаются еще какое-то время, и все, и к обороне. Мелитополь уже окапывают во всю, — сказал он.

Ранее военный аналитик и директор фонда Повернись живим Тарас Чмут объяснил, насколько эффективно происходит контрнаступления ВСУ под Харьковом.

Источник: Фейгин Live