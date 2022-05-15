На 81-е сутки полномасштабной войны в Украине россияне продолжают наступление в Восточной операционной зоне.
Карта боевых действий в Украине на 15.05.2022
На Слобожанском направлении враг, чтобы восстановить наступательную способность, перегруппировывает свои подразделения, а также пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На Харьковском направлении, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения армии РФ к активным боевым действиям не прибегали.
На Славянском направлении россияне обстреливали подразделения ВСУ и безуспешно пытались прорвать их оборону.
Кроме того, захватчики восполняли потери и перегруппировали войска, чтобы возобновить наступление в направлении Барвенкового и Славянска.
Пытался враг добиться успеха на Бахмутском направлении и, несмотря на потери, вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях.
На Лиманском и Бахмутском направлениях, по данным Генштаба ВСУ, россияне прибегли к перегруппировке своих войск.
Не прекратил враг наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии украинские подразделения в районе завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области.
На Южнобужском направлении россияне удерживают занятые позиции, а также разведывают и обстреливают позиции Сил обороны.
На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по украинским объектам с территории Беларуси.
Генеральный штаб ВСУ не исключает, что белорусские военные подразделения могут прибегнуть к демонстрационным и провокационным действиям в приграничных районах.
На Северском направлении враг усиленно охраняет участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, обстреливает и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 81-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW