На 81-е сутки полномасштабной войны в Украине россияне продолжают наступление в Восточной операционной зоне.

Карта боевых действий в Украине на 15.05.2022

На Слобожанском направлении враг, чтобы восстановить наступательную способность, перегруппировывает свои подразделения, а также пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Харьковском направлении, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подразделения армии РФ к активным боевым действиям не прибегали.

На Славянском направлении россияне обстреливали подразделения ВСУ и безуспешно пытались прорвать их оборону.

Кроме того, захватчики восполняли потери и перегруппировали войска, чтобы возобновить наступление в направлении Барвенкового и Славянска.

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Пытался враг добиться успеха на Бахмутском направлении и, несмотря на потери, вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском и Бахмутском направлениях, по данным Генштаба ВСУ, россияне прибегли к перегруппировке своих войск.

Не прекратил враг наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии украинские подразделения в районе завода Азовсталь в Мариуполе Донецкой области.

На Южнобужском направлении россияне удерживают занятые позиции, а также разведывают и обстреливают позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по украинским объектам с территории Беларуси.

Генеральный штаб ВСУ не исключает, что белорусские военные подразделения могут прибегнуть к демонстрационным и провокационным действиям в приграничных районах.

На Северском направлении враг усиленно охраняет участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, обстреливает и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 81-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW